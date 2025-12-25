ULTIME NEWS

Montescaglioso, mercato quindicinale del 26 Dicembre: questo l’avviso

25 Dicembre 2025

Il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, informa la cittadinanza che nella giornata di Venerdì 26 Dicembre 2025, il mercato quindicinale si terrà regolarmente in:

  • Via Menzano, Cavalcanti, Gianturco e Tommaso.