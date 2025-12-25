Montescaglioso, mercato quindicinale del 26 Dicembre: questo l’avviso

Il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, informa la cittadinanza che nella giornata di Venerdì 26 Dicembre 2025, il mercato quindicinale si terrà regolarmente in:
- Via Menzano, Cavalcanti, Gianturco e Tommaso.
Una circolazione depressionaria si approfondirà nelle feste natalizie sulla nostra Penisola portando un aumento dell’instabilità anche sulle regioni meridionali. Come sarà quindi il tempo su…
Nella serata della Vigilia di Natale, l’équipe di Cardiologia Invasiva (Emodinamica) dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, diretta dal Prof. Eugenio Stabile, ha eseguito…
Nell’omelia della Messa della notte di Natale, celebrata nella Cattedrale di Matera, mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, ha richiamato il…
Natale di rinascita nella fede e di pace tra i popoli. Questo il cuore dei messaggi che i vescovi dei capoluoghi lucani hanno rivolto ai…
Il Natale italiano torna a vestirsi di luce e grandi emozioni. Per la sua XXXIII edizione, il Concerto di Natale si conferma l’appuntamento imperdibile della…
Un uomo di 63 anni – Giuseppe Schirone – originario della provincia di Matera, è morto nella serata di ieri a Cortina d’Ampezzo. Come racconta…
Nel pomeriggio del 22 dicembre Il Soccorso Alpino e Speleologico lucano ha ricevuto il premio “Custodi del Pollino” dal Commissario del Parco, Luigi Lirangi. L’iniziativa,…
E’ stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni la SP 3 Matera-Metaponto, provvisoriamente chiusa nel tardo pomeriggio di ieri dal km 15+600 al km…
“Le due vicende che emergono in questi giorni a Matera – la decisione del Tribunale che accoglie il reclamo di una madre di un minore…
Anche quest’anno è arrivato il Natale e molti di voi, per questa Vigilia, sono già impegnati in cucina per preparare prelibatezze di ogni genere. Un…
La manovra 2026 interviene pure sull’Isee, acronimo che sta per “Indicatore della situazione economica equivalente”. Si tratta di uno strumento che misura la ricchezza delle…