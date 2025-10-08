Montescaglioso, L’Ideale Cresce: ora in campo anche con il Calcio a 5! I dettagli

Un nuovo progetto sportivo e sociale prende vita a Metaponto.

La ASD Ideale Montescaglioso, grazie alla disponibilità delle strutture e al sostegno del Comune di Bernalda, è pronta a lanciare un ambizioso progetto di futsal (calcio a 5) che prenderà vita nel borgo di Metaponto.

Un’iniziativa che va ben oltre il semplice aspetto sportivo: l’obiettivo è trasformare una struttura fino ad oggi poco utilizzata in un vero e proprio polo di riferimento per giovani, famiglie e appassionati, offrendo nuove opportunità di socialità, crescita e partecipazione.

Alla guida tecnica ci sarà Mister Dino Stigliano, allenatore con patentino UEFA FUTSAL B, una garanzia di competenza, esperienza e passione.

Dopo la positiva e storica esperienza nella stagione 2023-24 con la partecipazione al campionato regionale di eccellenza che ha portato per la prima volta una squadra femminile di calcio a 11 a Montescaglioso , la società del presidente Russo riparte con rinnovato entusiasmo, questa volta puntando con decisione sul calcio a 5.

Un sogno nato tempo fa.

L’idea di un progetto dedicato al futsal era già nata lo scorso anno, ma non poté concretizzarsi a causa della mancata disponibilità delle strutture presenti a Montescaglioso.

Quest’anno, però, l’Ideale ha deciso di riprovarci con determinazione, cercando soluzioni alternative e trovandole proprio a Metaponto, dove si sono aperte le condizioni ideali per dare finalmente forma al progetto.

La speranza è che, nel prossimo futuro, si possa tornare a giocare a Montescaglioso, magari con un derby cittadino tutto da vivere contro la Polisportiva Montescaglioso, questa volta anche nel calcio a 5 ,e perché no, davanti a un palazzetto gremito di tifosi, di cori e di passione.

Grande attenzione sarà riservata al settore giovanile: è stato infatti avviato un percorso che prevede la creazione di una squadra femminile giovanile e di una formazione Under 14, a conferma della volontà di dare spazio a tutti e di costruire un futuro sportivo solido, inclusivo e formativo.

Il progetto dell’Ideale si inserisce in una visione più ampia, che unisce sport, educazione e comunità.

Il calcio a 5, disciplina dinamica e coinvolgente, diventa lo strumento per aggregare ragazzi e ragazze, promuovere valori come il rispetto, la collaborazione e la sana competizione, e riportare entusiasmo attorno allo sport di squadra.

Il ritorno in campo dell’Ideale non è solo un segnale sportivo, ma anche sociale e culturale: Metaponto e il territorio circostante avranno la possibilità di vivere da protagonisti una disciplina che sa divertire, emozionare e far crescere.

Con queste basi, la società si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, con la convinzione che entusiasmo, programmazione e competenza possano portare l’Ideale Montescaglioso ad affermarsi come una delle realtà di riferimento del futsal lucano.

Commentano dalla società:

“Il nostro obiettivo è creare un movimento sano, partecipato e duraturo.

Vogliamo che l’Ideale diventi un punto di incontro per i giovani, un motivo d’orgoglio per la città e un simbolo di sport vero.”