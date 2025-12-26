Montescaglioso festeggia Santo Stefano con questo evento nella chiesa a Lui dedicata

Oggi, Martedì 26 Dicembre, giorno in cui la Chiesa festeggia Santo Stefano, il primo martire, durante la giornata sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa a Lui dedicata a Montescaglioso.
In occasione della giornata viene annualmente aperta per la Santa messa in onore del Santo che porta il nome della chiesa.
Questo grazioso luogo di culto fu donato, nel 1099, dai conti normanni di Montescaglioso all’Abbazia di San Michele.
La chiesa di Santo Stefano è formata da un’aula unica absidata, sovrastata da un cupola.
L’attuale edificio è un rifacimento e risale alla seconda metà del secolo XVII.
Ciò è desumibile anche dal portale d’ingresso, per la cui ricostruzione sono stati riutilizzati capitelli e basi di colonne, provenienti da un edificio tardo medievale, probabilmente anch’esso appartenuto all’abbazia.
Nei pressi della chiesa, era collocata una delle porte di accesso alla città, difesa da una torre.
Con la soppressione del monastero, la cappella passa in jus patronato all’antica famiglia Salinari.