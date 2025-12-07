Montescaglioso: diploma di Cavaliere della Repubblica per il Dott. Gallipoli e il signor Mazzoccoli. Congratulazioni

Il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, fa sapere:

“Nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre, insieme a S.E. il Prefetto di Matera Cristina Favilli, al Questore Dott.ssa Emma Ivagnes e al Presidente di Confindustria Francesco Somma, ho avuto l’onore di consegnare il diploma di Cavaliere della Repubblica al Dott. Carmelo Gallipoli e al sig. Innocenzo Mazzoccoli, insigniti per i meriti acquisiti con il loro lavoro, il loro impegno e la loro dedizione.

Ai neo insigniti vanno i miei più sinceri complimenti”.