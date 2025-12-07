Matera si prepara ad accogliere la nona tappa del Roadshow: i dettagli

A Matera il 9 e 10 dicembre la nona tappa del Roadshow PNRR del MIMIT.

Matera si prepara ad accogliere la nona tappa del Roadshow PNRR promosso dall’Unità di Missione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata all’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’appuntamento è fissato nella CTE (Casa delle Tecnologie Emergenti) di Matera, in Via San Rocco 1 a Matera per il 9 e 10 dicembre, con un focus d’eccezione: il ruolo delle tecnologie spaziali come leva strategica per la valorizzazione del territorio.

La due giorni si aprirà martedì 9 dicembre, dalle 15 alle 18.30, con un pomeriggio dedicato alla presentazione dei programmi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

A seguire, un confronto sul ruolo dei diversi attori della filiera spaziale, che vedrà coinvolti rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dei principali fondi di Venture Capital.

Il giorno successivo, mercoledì 10 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, spazio alla partecipazione attiva con un Workshop di co-creation.

L’iniziativa sarà organizzata in quattro tavoli tematici paralleli — Monitoraggio ambientale, Digital Twin, Monitoraggio infrastrutture e Mobilità/Trasporti — che riuniranno aziende già operative (o potenzialmente interessate) nell’erogazione di servizi basati su dati satellitari, insieme ai loro utenti finali. L’obiettivo è favorire la condivisione di esigenze e opportunità tecnologiche, stimolando la nascita di idee progettuali che possano evolvere in proposte concrete per future call collegate ai bandi ESA.

Secondo il sindaco Antonio Nicoletti “l’iniziativa conferma la vocazione di Matera verso tecnologia e innovazione. La CTE è un patrimonio da tutelare e rilanciare, e l’eccellenza espressa dal Centro di Geodesia G. Colombo va ulteriormente connessa col territorio.

Auspico un’attiva partecipazione delle nostre imprese e dei nostri talenti”.

Per prendere parte all’incontro del 9 dicembre è necessario inviare una e-mail a: segreteriaeventipnrr@mise.gov.it.

Per iscriversi ai tavoli di lavoro del Workshop del 10 dicembre è disponibile il seguente link.