Montescaglioso: al via la Sagra della Pettola, la tipica e buonissima frittella natalizia! I dettagli

Domenica 21 dicembre, Montescaglioso ha accolto cittadini e visitatori per uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: la XXXIX edizione della Sagra della Pettola, che si è svolta a partire dalle ore 20:00 in Piazza Roma.

Come da tradizione, l’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Montescaglioso, in collaborazione con il gruppo “U Piatt Pront”, l’UNPLI e con il supporto del Comune, a testimonianza di una consolidata sinergia che da anni valorizza le radici culturali e gastronomiche del territorio.

Il centro storico si è trasformato in un vero e proprio percorso sensoriale: stradine e viuzze in pietra, illuminate dalle luci natalizie, hanno accolto i visitatori tra l’inconfondibile profumo delle pettole appena fritte e quello dei caminetti accesi, creando un’atmosfera calda e familiare, capace di evocare ricordi e tradizioni antiche.

Passeggiando tra i vicoli, gli ospiti hanno potuto scoprire scorci storici, affacci caratteristici e panorami suggestivi, trasformando la sagra in un’importante occasione di turismo esperienziale.

Protagoniste indiscusse della serata sono state le pettole, preparate secondo l’antica ricetta montese e fritte al momento in olio extravergine d’oliva, da gustare nella versione dolce o salata, accompagnate dai vini locali.

Accanto ai sapori, la festa è stata animata da musiche popolari, zampognari e momenti di intrattenimento, che hanno contribuito a creare un clima di festa, condivisione e partecipazione.

La Sagra della Pettola si conferma così non solo come evento gastronomico, ma come una vera celebrazione della tradizione, della cultura e della comunità montese, unendo sapori autentici, atmosfere senza tempo e l’accoglienza tipica dei borghi lucani.

Ogni anno, l’appuntamento richiama visitatori dai centri limitrofi e rappresenta un’occasione unica per vivere il territorio attraverso la sua storia, la sua gastronomia e i suoi valori più autentici.

