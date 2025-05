Montescaglioso accoglie il Giro d’Italia! Ecco tutto quello che c’è da sapere

In occasione del passaggio del 108° Giro d’Italia 5^ Tappa “Ceglie Messapica – Matera” il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, fa sapere:

“Le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio resteranno chiuse;

Le prestazioni sanitarie previste a partire dalle ore 11:00 circa, già prenotate presso l’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, saranno rimandate e gli assistiti ricontattati dalla ASM per riprogrammare un nuovo appuntamento;

La gestione delle emergenze sanitarie sarà garantita dalla presenza di ambulanze dislocate nell’abitato;

Le corse degli autobus da e per Matera sono soppresse a partire dalle ore 11:30 e fino alle 17:30;

Per la viabilità in uscita, rimangono libere le vie per Ginosa, per Metaponto (Carrera), mentre per le altre è prevista la chiusura a partire dalle 11:30 e fino a mezz’ora dopo il passaggio degli ultimi veicoli di gara.

Si invitano tutti i cittadini a salutare la Carovana del Giro che quest’anno tinge di ROSA viale Aldo Moro e Via Novello a partire dalle 15:00.

Un clima festoso che avvolgerà tutta Montescaglioso.

Auguriamo a tutti BUON DIVERTIMENTO, rispettando quanto suddetto affinché tutto possa svolgersi nel miglior modo possibile.

Ringraziamo le forze dell’ordine e le associazioni di Volontariato per il supporto”.