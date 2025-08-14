Montalbano Jonico, proteste degli agricoltori locali per l’insufficiente erogazione d’acqua destinata all’irrigazione dei campi. La richiesta di Marrese

Il Consigliere Regionale della Basilicata Piero Marrese ha ufficialmente richiesto, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto della Regione Basilicata, una visita ispettiva presso le vasche di irrigazione gestite dal Consorzio di Bonifica della Basilicata ubicate in agro di Montalbano Jonico.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di verificare la corretta gestione e l’effettiva erogazione delle risorse idriche destinate all’irrigazione dei campi agricoli, alla luce delle segnalazioni e delle proteste provenienti dagli agricoltori locali, che lamentano una insufficiente dotazione idrica per le colture.
Nel dettaglio, Marrese chiede di ispezionare, alla presenza di personale tecnico del Consorzio, la vasca “Bertilaccio” sita in contrada Summulco (adiacente alla Strada Provinciale n. 103 “Fratta”) e la vasca “Lanzolla” in contrada Carlea, con accesso anche alla documentazione e agli strumenti di misura relativi alle erogazioni idriche.
“È fondamentale dare risposte certe e trasparenti agli agricoltori – dichiara Marrese – verificando sul posto la reale quantità di acqua erogata e garantendo una gestione equa ed efficace delle risorse idriche, indispensabili per il sostentamento del settore agricolo lucano”.
Il Consigliere ha inoltre espresso piena disponibilità a effettuare il sopralluogo già nei prossimi giorni, indicando le date del 15, 16 o 17 agosto, in fasce orarie utili a non intralciare le attività lavorative, e auspicando una rapida collaborazione da parte del Consorzio.