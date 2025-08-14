Ferrandina dà il benvenuto al nuovo vescovo, Sua Eccellenza Reverendissima don Benoni Ambarius! Auguri di buon cammino

Un caloroso benvenuto a Ferrandina a Sua Eccellenza Reverendissima don Benoni Ambarius, il nostro nuovo vescovo!

Siamo felici di accoglierLa, certi che la Sua presenza rafforzerà la nostra comunità, rendendoci più attenti e partecipi verso le sofferenze e le ingiustizie che colpiscono i più deboli.

A Ferrandina troverà l’affetto della nostra gente, la nostra umiltà, la laboriosità dei nostri cittadini e la ricchezza delle nostre tradizioni.

Le auguriamo buon lavoro, confidando nel Suo impegno e nella Sua guida per il cammino della nostra comunità diocesana!

Ecco le foto.