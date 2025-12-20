ULTIME NEWS

Minozzi Festa di Matera: grande emozione per il primo Concerto di Natale del nuovo Istituto Comprensivo, nato dall’unione di scuole con storie e tradizioni diverse. I dettagli

20 Dicembre 2025

Il 19 Dicembre, presso l’Auditorium Gervasio, l’I.C.Semeria Minozzi Festa di Matera ha dato vita ad un evento davvero speciale con il concerto “Natale Insieme“, proposto in due turni per permettere a tutti, docenti, studenti e famiglie, di partecipare e condividere questa grande festa di musica e comunità.

Aperto dal saluto della dirigente Arcangela Paolicelli e organizzato dal Dipartimento di Strumento musicale della scuola secondaria, è stato il primo Concerto di Natale del nuovo Istituto Comprensivo, nato dall’unione di scuole con storie e tradizioni diverse, profondamente radicate nella storia del territorio, unite dal desiderio di camminare insieme.

A presentare e guidare la serata sono state le docenti Lucia Carone e Monica Petrara, che hanno permesso a tutti di vivere questa esperienza significativa all’insegna della collaborazione, dell’inclusione, della condivisione, del talento e dell’arte.

L’orchestra d’Istituto, magistralmente guidata dai docenti di strumento musicale e coordinata dal Prof. Raffaele Esposto, ha suonato e accompagnando il pubblico in un viaggio musicale tra tradizione e modernità, dai grandi classici natalizi ai brani dal messaggio universale di pace e speranza.

I cori protagonisti sono stati:

  • il coro delle classi quinte primaria dei plessi Semeria, Minozzi e Manzi;
  • il coro dei bambini di cinque anni dei bambini della scuola dell’infanzia dei plessi Collodi, Minozzi e Manzi nella prima parte.

Nella seconda parte hanno cantato il coro delle classi quinte dei plessi Don Milani e Cappelluti e il coro dei bambini di cinque anni dei bambini della scuola dell’infanzia dei plessi Fortunato e Cappelluti.

Sul palco, alunni e docenti hanno dimostrato passione, impegno, emozione e spirito di squadra, regalando al pubblico momenti gioia e armonia.

Dietro ogni nota, settimane di prove, fatica, crescita e tanta dedizione.

Scrive l’Istituto:

“Un sentito ringraziamento va a tutti i docenti, agli studenti, alle famiglie e alla Dirigente scolastica Arcangela Paolicelli, per aver condiviso e sostenuto questo importante momento per la nostra comunità scolastica.

A tutti l’augurio di Buon Natale e Felice anno nuovo”.