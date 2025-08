Meteo: su Matera pioggia in arrivo? Ecco le previsioni aggiornate

L’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità.

Nello specifico sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Schiarisce in serata; sul materano cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Rasserena in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 4 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate piogge.

Rasserena in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 16°C.

Invece, Martedì 5 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.