Meteo, scendono le temperature su Matera: ma che tempo ci attende nel fine settimana? Le previsioni

Finesettimana ancora con il freddo su Matera: dopo una breve tregua, pare che sia atteso un nuovo peggioramento del tempo.
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Sabato 24 Gennaio, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 7°C.
Domenica 25 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 7°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.