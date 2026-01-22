Basilicata, Miriam vince ad “Affari Tuoi” su Rai 1: complimenti!

La Basilicata nuovamente protagonista in Rai.

Serata emozionante per la lucana Miriam, giocatrice della puntata di “Affari Tuoi” di stasera, giovedì 22 gennaio 2026.

La donna di Tramutola è una docente di lettere.

Ha giocato accompagnata dal compagno Francesco.

Dopo un inizio promettente, con pacchi da 20mila, 10mila e 200 euro ancora in gioco, la concorrente ha rifiutato le prime offerte del Dottore, fino a una proposta da 35mila euro.

Il percorso si è fatto più difficile con l’eliminazione dei pacchi da 200mila e 100mila euro, ma Miriam ha continuato a giocare con determinazione.

Anche l’offerta di 50mila euro, una delle più alte della serata, è stata rifiutata, portando a un finale di pura tensione con in ballo 50mila e 300mila euro.

Alla fine, il Dottore ha rilanciato con un assegno da 150mila euro, che Miriam ha deciso di accettare.

Scelta vincente: nel suo pacco c’erano infatti 50mila euro, chiudendo così la partita con il sorriso e gli applausi del pubblico in studio.

Complimenti!