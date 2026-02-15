Meteo: continua il maltempo su Matera. Queste le ultime previsioni

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Lunedì 16 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
Martedì 17 Febbraio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.