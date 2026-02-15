La nostra Matera una delle mete più amate: è “boom” per questo fine settimana di San Valentino!

La Città dei Sassi si conferma una delle mete più amate anche in occasione della festa degli innamorati, con numeri positivi che arrivano dagli operatori del settore turistico.

Complice il fine settimana, Matera registra un afflusso significativo di visitatori, in particolare stranieri, aprendo di fatto una stagione che si preannuncia positiva anche in vista dell’anno di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, la cui cerimonia inaugurale è fissata per il 20 marzo.

“Matera registra una buonissima presenza anche nel weekend di San Valentino – dice all’ANSA Michele Martulli, delegato del Sindacato provinciale operatori turistici di Confcommercio e vicepresidente Fiavet Basilicata-Campania.

Grazie ai voli dell’aeroporto di Bari, la stagione è già decollata e vede una forte presenza di turisti stranieri in città.

Non resta che sperare nella clemenza del tempo, che possa consentire di godere appieno delle nostre bellezze. Il sistema di accoglienza e ospitalità è pronto per una stagione turistica entusiasmante”.

A confermare il trend positivo anche le imprese artigiane e del comparto turistico locale.

“La Città dei Sassi conferma – aggiunge Leo Montemurro, presidente di Cna Matera – la sua attrattività in occasione di ricorrenze particolari come il fine settimana di San Valentino.

Le strutture delle imprese turistiche associate a Cna registreranno il tutto esaurito.

Sarebbe opportuno, a questo punto, che l’Amministrazione comunale, di concerto con le associazioni di categoria e gli operatori economici del comparto, lavorasse insieme ad azioni concrete di destagionalizzazione, per evitare di tornare ai periodi antecedenti al 2014, quando la stagionalità dei flussi turistici era la regola”.

Numeri incoraggianti arrivano anche dal settore della ristorazione e dell’accoglienza serale.

“Il fatto che San Valentino quest’anno cada di sabato ha inciso positivamente: registrato il sold out per le cene.

Ci auguriamo – conclude Luca Mangiapia, presidente di Assoturismo Confesercenti Matera – che questo possa fare da traino anche per la giornata di domenica. Le presenze, comunque, sono numerose”.