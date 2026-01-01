Meteo, attenzione: su Matera è in arrivo il maltempo? Ecco le ultime previsioni

Sulla Basilicata è probabile che dalle prossime ore si registrerà un progressivo aumento del maltempo.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Venerdì 2 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 2°C.
Invece, Sabato 3 Gennaio avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.