Meteo, attenzione: pioggia in arrivo su Matera. Ecco le ultime previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata si rinnoveranno condizioni di spiccata instabilità atmosferica; in particolare un nuovo primo passaggio perturbato è atteso fra questo pomeriggio e martedì mattina.
Ma che tempo ci attemde su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi Lunedì 16 Febbraio, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
Martedì 17 Febbraio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.