Bernalda aderisce a “M’illumino di Meno”. L’invito ai cittadini

Il Comune di Bernalda aderisce anche quest’anno a “M’illumino di Meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, promossa da Rai Radio2 e dedicata alla diffusione di buone pratiche per la tutela dell’ambiente.
L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nella promozione di comportamenti responsabili e nella sensibilizzazione della cittadinanza su temi fondamentali come il risparmio energetico, la riduzione degli sprechi e l’adozione di stili di vita più sostenibili.
In occasione della giornata, il Comune invita tutti i cittadini, le scuole, le associazioni e le attività del territorio a partecipare simbolicamente attraverso piccoli gesti quotidiani: spegnere le luci non necessarie, ridurre i consumi, scegliere modalità di mobilità più sostenibili e adottare pratiche che contribuiscano alla salvaguardia dell’ambiente.