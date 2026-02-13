Meteo: ancora nuvole su Matera. Gli ultimi aggiornamenti

Domani infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili deboli piogge.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Sabato 14 Febbario, avremo nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli parzialmente nuvolosi al pomeriggio. Tornano le nubi in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 8°C.
Domenica 15 Febbraio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.