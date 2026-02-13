Matera celebra l’eroe di Fiume attraverso parole, immagini ed emozioni. Per questi studenti un momento educativo di grande valore

Questa mattina, la Polizia di Stato di Matera ha commemorato Giovanni Palatucci, eroe di Fiume, in occasione dell’81° anniversario della sua morte, avvenuta nel campo di sterminio nazista di Dachau.

L’iniziativa si è svolta presso la Sala Palatucci della Questura, dove sono stati accolti gli alunni di due classi terze d’istruzione superiore di primo grado dell’I.C. Pascoli di Matera.

Ad aprire l’incontro è stato il Vicario del Questore, Primo Dirigente Stefania Grasso, insieme ad alcuni funzionari della Polizia di Stato che hanno tratteggiato la figura di Giovanni Palatucci, il funzionario di Polizia che, durante la persecuzione nazista, salvò dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani e per questo meritò, alla memoria, la Medaglia d’Oro al Merito Civile e il titolo di “Giusto tra le nazioni”, oltre all’avvio del processo di beatificazione.

Gli studenti della III B e della III E, accompagnati dalle loro insegnanti e dal Dirigente scolastico Caterina Policaro, sono poi intervenuti, mostrando alcuni elaborati grafici ed esibendosi in una doppia pièce teatrale per ricordare la figura dell’eroe di Fiume, attraverso parole, immagini ed emozioni, suscitate dalla sua vita esemplare e dal racconto dei tanti testimoni salvati dalla sua straordinaria umanità e generosità.

L’incontro ha rappresentato per i ragazzi anche un’importante occasione per vivere una giornata all’insegna della legalità, trasformando la commemorazione in un momento educativo di grande valore civico.

Con il Vice Ispettore della Polizia di Stato Eustacchio Tataranni hanno trattato il tema delle conseguenze dannose sulla salute derivanti dal consumo di droga, oltre che penali e amministrative.

Con l’Assistente Capo della Polizia di Stato Marco Maraglino della Polizia Postale hanno approfondito il tema del cyberbullismo. Hanno inoltre visitato il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, dove hanno potuto conoscere da vicino le attività tecniche svolte dagli operatori specializzati.

Al termine dell’incontro, i ragazzi delle due classi dell’I.C. Pascoli hanno ricevuto dal Questore Davide Della Cioppa un attestato di premiazione, assegnato da una commissione composta da rappresentanti della Polizia di Stato, da una docente della scuola e dal pittore materano Mimmo Taccardi.