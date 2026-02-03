Matera, stop al bel tempo: le ultime previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata è atteso un miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di oggi, seppur con il transito di velature anche spesse, e con temperature in aumento per l’intensificazione dello Scirocco.

Ciò in attesa di una nuova perturbazione atlantica, attesa fra mercoledì e giovedì, con fenomeni che potranno anche risultare temporaleschi tra i settori lucani ed il Salento.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Mercoledì 4 Febbario, avremo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 9°C.

Giovedì 5 Febbraio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.