Kickboxing, Montescaglioso protagonista: Silvio e Martina conquistano il primo posto. Avanti così!

Si sono distinti ancora una volta gli atleti della Athena Ssd Cam di Montescaglioso, diretta con passione e grande professionalità dal Maestro Gino Clemente, nella seconda fase del Campionato Regionale Puglia/Basilicata, svoltasi ieri a Potenza.

Quattro i rappresentanti del sodalizio Montese in gara, che hanno dimostrato impegno, tecnica e una preparazione fisica di alto livello, frutto di mesi di allenamenti intensi e costanti.

Nonostante alcune difficoltà dovute a errori arbitrali durante le competizioni di Lomonaco Lucyanna e Siria Rossetti – entrambe penalizzate da punti attribuiti all’angolo opposto – gli atleti hanno mantenuto concentrazione e determinazione, confermando il loro talento.

I grandi protagonisti della giornata sono stati Silvio Mario Canterino e Martina Perrucci, entrambi saliti sul gradino più alto del podio.

Canterino, nella categoria KL-57 kg BMN, ha vinto con autorità i quarti di finale, superato la semifinale con un netto 3 a 0 e conquistato la finale, portando a casa il primo posto.

Martina Perrucci, nella categoria KL-65 kg BMN, ha dominato la semifinale 3 a 0, confermandosi poi vincitrice in finale.

Così il Maestro Clemente:

“Questi risultati sono la testimonianza del duro lavoro, della dedizione e della disciplina che caratterizzano gli atleti di Montescaglioso. Ogni conquista nasce da sacrificio, allenamenti costanti e dalla capacità di crescere sia sul piano tecnico che mentale”.

Il successo della Athena Ssd Cam non si limita ai risultati sportivi: è la conferma di un vero DNA agonistico, che unisce talento, impegno e passione, sotto la guida attenta di un Maestro che sa valorizzare ogni atleta.

Prossimi appuntamenti e sfide attendono i giovani campioni, pronti a rappresentare con orgoglio la città di Montescaglioso e il lavoro della loro scuola di kickboxing.

Con la dedizione del Maestro Clemente e la costanza dei suoi atleti, il futuro della kickboxing regionale appare brillante, fatto di successi, sacrifici e momenti di crescita che vanno ben oltre il ring.