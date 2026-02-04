Matera, questo luogo finalmente restituito alla comunità: l’evento di inaugurazione

Il Comune di Matera e la Cooperativa Sociale il Sicomoro annunciano l’apertura della nuova struttura di educazione all’autonomia per persone con disabilità.
Presso l’ex Biblioteca San Giacomo, in via Conversi, sabato 7 febbraio alle 11.30 sarà inaugurato uno spazio restituito alla comunità e pensato per essere un luogo in cui continuare a tessere storie d’integrazione.
Nell’occasione è convocata una conferenza stampa alla quale parteciperanno:
- il Sindaco Antonio Nicoletti,
- l’assessora alle Politiche Sociali Angela Braia,
- la Cooperativa Sociale Il Sicomoro, insieme agli ospiti della struttura con le loro famiglie.
Di seguito la locandina con i dettagli.