In Basilicata sbarca questo Festival internazionale: aperta la chiamata per gli amanti della settima arte. Ecco come partecipare

Il TerraLenta Film Fest inaugura la sua seconda edizione con l’apertura della call for entries per lungometraggi e cortometraggi documentari di tematica ambientale.

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di 189 candidature provenienti da tutto il mondo e la premiazione di 9 documentari, il Festival rinnova il proprio impegno nella promozione della ricerca ambientale attraverso il linguaggio e la potenza della settima arte.

La seconda edizione del TerraLenta Film Fest si svolgerà in Basilicata dal 1 al 5 luglio 2026.

Registi, case di produzione e distributori cinematografici possono candidare le loro opere entro il 18 aprile 2026.

​TerraLenta Film Fest è un festival internazionale cinematografico dedicato al documentario ambientale promosso da APS Fuorisentiero, che mira a promuovere:

il cinema documentario indipendente e d’autore,

sensibilizzare le comunità sulle tematiche ambientali,

favorire spazi culturali di dialogo e apprendimento,

supportare la ricerca multimediale in campo,

incentivare azioni ecosostenibili.​

Per maggiori informazioni e per partecipare alla call for entries, visitare il sito web del Festival: terralentaff.it