Matera: questa sera gran finale per la 33esima edizione del Torneo Internazionale MiniBasket in Piazza

Questa sera il gran finale della 33esima edizione del Torneo Internazionale MiniBasket in Piazza a Matera, a partire dalle ore 20:00 sul play ground appositamente realizzato dalla Pielle Matera Basket sotto le luminarie nel cuore della città.

Da questa mattina al via le ultime sfide decisive le semifinali, sorteggiate nella tarda serata di ieri dal Comitato organizzatore e che hanno visto già un accoppiamento da amarcord.

Infatti, saranno le finaliste della scorsa edizione a sfidarsi per il primo posto nella finalissima sotto le luminarie di Piazza Vittorio Veneto: Caracas (Venezuela) contro la Bees Pesaro. Sarà rivincita del roster italiano o continuerà la saga dei sud americani detentori della manifestazione?

L’appuntamento è imperdibile. Nell’altra sfida, il sorteggio ha accoppiato Città Futura Roma e Snaipers Kaunas (Lituania).

Ma la festa di sport coinvolgerà l’intera città di Matera per questa ultima giornata di sfide.

Infatti, saranno ben otto i campi allestiti in diversi punti della città.

Oltre quello in Piazza Vittorio Veneto, che sarà impiegato dalla mattina, sino alla finalissima sotto le luminarie (presenti per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna, Protettrice della città), si giocherà al Pala Lanera (teatro delle semifinali in mattinata); al PalaSassi (dove si affronteranno Moraca Montenegro contro Bengasi Libia e Siena contro Foggia per decidere le posizioni dalla 5° all’8°); il PlayGround di via Pasquale Vena; il parcheggio di Via Saragat con due campi, la Scuola Superiore Loperfido con altri due campi.

Una giornata no stop di gare e divertimento per tutti i ragazzi, che continueranno a divertirsi anche senza l’affanno del risultato, che invece coinvolgerà solamente alcune formazioni alla ricerca del titolo.

Gare di puro divertimento che allieteranno l’ultima giornata tutta materana della kermesse internazionale, un momento ulteriore per fare nuove conoscenze e rinsaldare i rapporti nati in questi giorni tra Nova Siri, Corato, Molfetta, Santeramo, Bitonto, Bitritto e Cassano delle Murge, senza dimenticare le giornate itineranti a Grottole e Borgo La Martella.

Poi, dalle ore 20:00 si ritroveranno tutti in Piazza Vittorio Veneto per fare il tifo per i nuovi amici conosciuti in questi giorni a Matera e nelle altre città che hanno ospitato la 33° edizione del Torneo Internazionale MiniBasket in Piazza ed eleggere la Reginetta del 2025.