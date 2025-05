Matera, “PretenDiamo Legalità”: il Questore premia gli studenti che hanno realizzato i lavori vincitori! Ecco quando

Mercoledì 21 Maggio 2025 alle ore 11:00, nella Sala Palatucci della Questura di Matera, si terrà la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno realizzato i lavori risultati vincitori, a livello provinciale, della 8° edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Scopo dell’iniziativa è la diffusione della legalità e della cultura dei valori civili, in particolare del rispetto delle regole, punto di riferimento essenziale per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta.

Oltre al Questore Emma Ivagnes, alla cerimonia parteciperanno il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale di Matera, Dr.ssa Rosaria Cancelliere, i dirigenti scolastici e i docenti referenti del progetto.

Quest’anno sono stati 16 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che hanno aderito all’iniziativa, due in più rispetto alla passata edizione, a testimonianza dell’impegno profuso dalla Polizia di Stato nel corso degli incontri con gli studenti.

Funzionari ed Operatori esperti della Questura, dei Commissariati e delle Specialità della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno avuto modo di interfacciarsi, nei mesi scorsi, con gli alunni di 6 istituti del Capoluogo e di 10 istituti della provincia, a Policoro, Pisticci, Bernalda, Montescaglioso, Grottole, Miglionico e San Mauro Forte, per un totale di oltre mille studenti, tra bambini e ragazzi.

Molti gli argomenti trattati: dai diritti costituzionali dei più piccoli all’educazione all’affettività e all’inclusione, dalla sicurezza ferroviaria e stradale alla violenza di genere, dai rischi del web e dall’odio in rete alla ludopatia..

Nel cortile della Questura, gli studenti delle classi vincitrici avranno l’opportunità di visitare uno stand, dove un Operatore della Polizia Scientifica mostrerà le diverse apparecchiature impiegate nel corso dei sopraluoghi, mentre un poliziotto delle Volanti li farà salire a bordo di un’auto operativa.