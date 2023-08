Matera, premiazione Premio Energheia: vince la giovane scrittrice Saša Srakar! Complimenti

È Saša Srakar, studentessa di Lubjana, con il racconto “Viktorjev sprehod” (La passeggiata di Viktor), la vincitrice del Premio Energheia Slovenia 2023.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Energheia di Matera con il Patrocinio e il sostegno dell’Ambasciata di Slovenia in Italia, grazie alla fattiva collaborazione della Dott.ssa Tina Kokalj – Attaché culturale e Ministra Pluripotenziaria dell’ Ambasciata Slovena in Italia – con l’Università di Maribor, coordinata dal Professore Tomaž Onič e quelle di Padova, Roma e Trieste – quest’ultime per la traduzione -, ha visto una vasta eco tra i giovani scrittori in erba.

Un modo per tradurre i sentimenti e le passioni dei giovani del Paese d’Oltralpe nella parola scritta.

Il racconto vincitore, tradotto da di Laura Renesto, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università degli Studi di Padova, narra la storia di un incontro del protagonista con una sua vecchia amicizia, riportando ad avvenimenti e sensazioni passate.

Gli altri due racconti finalisti sono: “Lei verrà ieri”, di Jana Rajh Plohl ventitreenne di Ptuj, che ha ricevuto una menzione da parte della Giuria e tradotto da Nicolas Brunot e Chiara Santambrogio; e “Smarrita” di Stanislava Kolesnikova, tradotto da Leonardo Ungarini.

I racconti saranno pubblicati in lingua slovena e italiana sul sito dell’associazione Energheia: www.energheia.org e nell’antologia del Premio Energheia nel prossimo anno.

L’autrice, ricordiamo, riceverà il Premio Energheia sabato 9 settembre p.v. nel corso della suggestiva Cerimonia di Premiazione nel giardino del Museo “D. Ridola”, insieme agli altri autori e autrici dei diversi Paesi europei coinvolti nel progetto, oltre che frequentare il Corso Internazionale di scrittura Creativa dal prossimo 4 settembre p.v. presso l’Università degli Studi di Basilicata, a Matera.

