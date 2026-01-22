Matera, nuova segnaletica in queste zone: attenzione alle multe!

L’Amministrazione di Matera rende noto che sono in corso interventi di adeguamento e messa a norma di diverse fermate degli autobus presenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione.

In particolare, a seguito di una serie di sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dall’Assessore alla Mobilità Daniele Fragasso e dal Comandante della Polizia Locale Paolo Milillo, è stata realizzata una nuova segnaletica orizzontale che definisce in modo chiaro le manovre di ingresso e uscita dagli stalli riservati agli autobus.

Una prima parte degli interventi è già stata completata; ulteriori fermate saranno adeguate nei prossimi giorni.

Il lavoro è frutto di un’attività congiunta tra l’azienda di trasporto Miccolis e i tecnici comunali, che hanno individuato le situazioni più critiche nell’ottica della sicurezza di utenti, autisti e pedoni.

Al termine degli interventi, tutte le fermate interessate saranno pienamente conformi alle normative vigenti.

L’Amministrazione rivolge pertanto un invito ai cittadini a non sostare né parcheggiare nelle aree riservate alla sosta degli autobus e a rispettare gli stalli regolamentati per le autovetture, al fine di evitare situazioni di pericolo e la congestione del traffico.

Il fenomeno della sosta irregolare nelle fermate degli autobus è già all’attenzione della Polizia Locale, che sta effettuando controlli mirati.

Le violazioni prevedono sanzioni amministrative da 165 a 660 euro, oltre alla decurtazione dei punti dalla patente, come previsto dal Codice della Strada.

Ulteriori verifiche seguiranno per monitorare l’efficacia degli interventi e individuare eventuali nuove criticità da risolvere.

Questo il commento del sindaco, Antonio Nicoletti:

“Non bastano però gli interventi dell’amministrazione comunale, con un’attenzione che stiamo risvegliando dopo tempi di distrazione.

Come sempre, serve il rispetto da parte di tutti, e la pazienza in alcune parti della città, in attesa del completamento di cantieri che restituiranno dignità e servizi fondamentali.

Invitiamo i cittadini affinchè, con senso civico, osservino le regole, rispettando gli spazi adibiti alla sosta degli autobus, a garanzia della sicurezza degli utenti e degli autisti del trasporto pubblico urbano.

Si tratta non solo di un obbligo normativo, ma anche di un gesto di responsabilità civico verso la collettività”.