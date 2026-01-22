Ferrandina: da oggi protezione attiva 24 ore su 24 per i più vulnerabili. Pronta una nuova tecnologia

Nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina, è stato presentato ufficialmente il nuovo Servizio Sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso, rivolto specificamente ai cittadini fragili e ai grandi anziani del territorio.

Il nuovo progetto di welfare tecnologico ha l’obiettivo di garantire un monitoraggio costante e una risposta immediata in caso di emergenza, permettendo ai soggetti più vulnerabili di continuare a vivere presso il proprio domicilio in totale sicurezza. L’iniziativa è nata per potenziare i servizi di assistenza domiciliare, assicurando una protezione attiva 24 ore su 24 ai membri più vulnerabili della comunità e offrendo un supporto concreto alle loro famiglie.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Carmine Lisanti ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa, dichiarando:

“Con questo progetto abbiamo compiuto un passo importante verso un modello di comunità che non lascia indietro nessuno.

La tecnologia, quando è messa al servizio delle persone, diventa uno strumento di dignità, sicurezza e vicinanza.

La teleassistenza rappresenta un presidio fondamentale per i nostri cittadini più fragili e un sostegno concreto per le loro famiglie.

È un investimento sulla qualità della vita e sulla coesione sociale del nostro territorio.»

Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli tecnici, le modalità di accesso al Numero Unico di Accoglienza e l’impatto positivo che il sistema potrà avere sulla qualità della vita dei beneficiari e dei loro caregiver.

L’iniziativa si configura come progetto pilota e coinvolge inizialmente 18 cittadini residenti nel territorio comunale, selezionati in base a criteri di fragilità e bisogno assistenziale.

Elemento centrale del progetto è l’utilizzo di un bracciale di sicurezza certificato come dispositivo medico, collegato a una centrale operativa attiva 24 ore su 24 e gestita dalla Croce Rossa Italiana, in grado di garantire assistenza immediata in caso di necessità e di allertare familiari e servizi di supporto.

Accanto alla funzione di protezione, la teleassistenza è stata presentata anche come un importante strumento di contrasto alla solitudine, capace di offrire un presidio costante e un punto di riferimento affidabile nella vita quotidiana.

La presenza di un contatto umano continuo contribuisce infatti a migliorare il benessere psicologico e la tranquillità degli utenti e delle loro famiglie.

Il servizio offre inoltre maggiore serenità ai caregiver, che possono contare su un sistema di assistenza sempre attivo anche quando non è possibile essere fisicamente presenti.

Al termine della fase pilota, i risultati saranno valutati ai fini di una possibile estensione e stabilizzazione del servizio a livello regionale, con l’obiettivo di ampliare il numero dei beneficiari e consolidare il modello di assistenza.

Sono intervenuti all’incontro:

Maria Murante, Assessore del Comune di Ferrandina,

Giovanni Aliuzzi, Consigliere con delega alla Sanità,

il Delegato della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale dell’Alto Adige,

Andrea Trudu, Numero Unico di Accoglienza,

Nicola Massimo Morea, Presidente IV Commissione Regione Basilicata,

Maurizio Friolo, Direttore Generale ASL di Matera,

Cosimo Latronico, Assessore alla Salute Regione Basilicata.

Con questa iniziativa, il Comune di Ferrandina ha confermato il proprio impegno per una comunità più solidale, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più fragili.