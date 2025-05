Matera, Giovanni Paolo del Conservatorio Duni tra i giovani talenti di questa iniziativa nazionale. Complimenti!

Un’importante iniziativa artistico-culturale coinvolgerà gli Istituti Musicali di tutta Italia, compresi quelli della Basilicata: si tratta di “PIANO2FORTE”, un progetto ideato da Massimo Carloni, fondatore della NEW MUSES AGENCY di Ascoli Piceno, in collaborazione con il celebre pianista e compositore Michele Di Toro e sostenuto fin dalle fondamenta dal mecenate Guerrato S.p.A.

Presentato alla Camera dei Deputati, su invito dell’On. Giorgia Latini, Vicepresidente della Commissione Cultura Scienze e Istruzione, “PIANO2FORTE” unisce arte, formazione e inclusione sociale, offrendo un’opportunità concreta, gratuita e di alto profilo a 20 giovani talenti del pianoforte, selezionati da tutta Italia, tra i quali anche due favolosi pianisti colpiti da disabilità.

Tra i partecipanti spicca Giovanni Paolo Favale, giovane talento emergente di 18 anni, studente al Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera , sotto la guida della M° Elvira Grilletti.

La sua selezione rappresenta un traguardo importante non solo per lui, ma anche per la comunità educativa e per il territorio che lo ha visto crescere musicalmente.

Proveniente da una realtà in cui la musica è spesso l’unico strumento di riscatto culturale e sociale, Giovanni Paolo porta con sé una storia di dedizione e passione che merita di essere valorizzata.

Il giovane e talentuoso pianista si esibirà sabato 17 Maggio alle ore 18:00, presso la Sala Rota nel nostro conservatorio, in un recital speciale accanto a Michele Di Toro, in un evento che sarà testimonianza viva del talento e dell’impegno delle nuove generazioni.

PIANO2FORTE prevede:

una selezione nazionale tramite video;

un tour di 20 concerti (15 maggio – 30 giugno 2025) in cui ogni giovane si esibirà nel proprio istituto in un concerto a due pianoforti;

una residenza formativa intensiva nel Piceno (20 – 29 luglio 2025), con masterclass tenute da docenti di fama nazionale e internazionale, tra cui Mattia Rondelli, Valerio Silvestro, Elisabetta Serio, Matteo Prefumo, Susanna Stivali, Sergio Pirozzi, lo stesso Michele Di Toro, ed anche l’Assoartisti dell’Adriatico, incaricata di erudire i giovani talenti circa gli obblighi fiscali o previdenziali ed i diritti d’autore inerenti la loro prossima professione.

Durante questa esperienza, i ragazzi lavoreranno su tecnica, repertorio, visione artistica e creazione di un progetto musicale personale, che sarà inserito in un catalogo on-line rivolto a enti pubblici e privati, già interessati ad accogliere le performance dei giovani artisti.

Il progetto si distingue per essere interamente gratuito, grazie al sostegno del mecenate Guerrato S.p.A, una scelta coraggiosa che vuole garantire pari opportunità a tutti i giovani talenti, indipendentemente dal contesto economico e sociale di provenienza.

Ecco la locandina dell’iniziativa nazionale.