Manca poco alla 2° edizione della Randonnée “Le Colline Materane”. Ecco il percorso

Si terrà giovedì 15 Maggio dalle ore 17:30 presso la sede del Comitato Territoriale del CSI di Matera, in via degli Aragonesi 11 presso la Parrocchia San Giuseppe Artigiano, la conferenza stampa di presentazione della 2° edizione della Randonnée “Le Colline Materane” Rando Tour Basilicata, evento promosso dall’Asd Bici Club “Adriano Pedicini” e dal Comitato di Matera al via del Centro Sportivo Italiano.

Il percorso, entrato a far parte del Circuito Ari (Audax Randonneur Italia), è caratteristico e molto particolare.

Nella sua prima edizione ha attirato l’interesse e l’attenzione dei ciclisti di tutta Italia, divenendo oltre che un percorso sportivo, un vero tour eno-gastronomico per le vie dell’entroterra lucano.

Per questa edizione, saranno due i percorsi pensati, per i diversi livelli di allenamento dei partecipanti.

Ci sarà un percorso di 200 chilometri e 3700 metri di dislivello ed uno di 120 chilometri e 1600 metri di dislivello.

Un percorso che si snoda completamente nell’area del medio Basento e Medio e basso Bradano.

L’itinerario inizia attraversando il Bosco di Monte Picciano (600 m.s.m.) dove alla sommità del monte spicca il santuario dei monaci benedettini dedicato alla Madonna, per poi proseguire verso:

Irsina (Monte Peluso),

nel Bosco di Accera (San Chirico Nuovo),

il Bosco Pisciolicchio,

il Bosco Fonti di Tre Cancelli con la scalata del Monte Cupolicchio (1050 m.s.m) e Tricarico;

Grassano con i suoi Cinti, Bosco Coste (Grottole), tra Grottole e Miglionico si potrà ammirare verso est, nella piana del Bradano, il Lago di San Giuliano;

il percorso toccherà anche Pomarico, piccolo borgo arroccato sulla collina che guarda la valle del Basento e del Bradano, e Montescaglioso, dove per un tratto si pedalerà sulle strade del giro d’italia 2025;

l’ultimo tratto lungo la Murgia con le chiese rupestri, affacciandosi sullo spettacolo dei Sassi di Matera.

I promotori dell’iniziativa spiegano:

“Cultura, natura e i nostri borghi saranno un viaggio emozionante in aree incontaminate e inalterate nel tempo.

I profumi della vegetazione selvatica saranno la compagnia in tutto il percorso, assieme ai break point allestiti dall’organizzazione e molto apprezzati lo scorso anno per ricchezza e varietà di alimenti, soprattutto quelli tipici della zona”.

La conferenza tratterà anche l’aspetto del Cicloturismo 2.0: le e-bike come strumento per una mobilità urbana più sostenibile, con Gaetano Sciacovelli della Vaimoo, Supporting shared & digital mobility, assieme al Presidente del Bici Club “Adriano Pedicini”, Nunzio Pedicini e agli altri ospiti.

Ecco la locandina dell’iniziativa.