Matera, fondi per le strade provinciali: dopo mesi di annunci, finalmente uno spiraglio

“In un momento di particolare complessità, ringraziamo, in particolare, i Consiglieri del centrosinistra in Regione Basilicata per un’iniziativa che si è rivelata, ancora una volta, costruttiva e determinante nella risoluzione di una questione vitale per i territori di entrambe le Province lucane“.
A dichiararlo i Consiglieri Vincenzo Bufano, Carmine Ferrone e Rocco Pappalardo del Gruppo PD della Provincia di Potenza, che aggiungono:
“La proposta avanzata durante l’ultima seduta della Terza Commissione, che prevede un’anticipazione autonoma da parte delle Province con il contestuale impegno della Regione a garantire il contributo sugli interessi, consente di far fronte al perdurante stallo nell’erogazione delle risorse FSC destinate alla viabilità.
Una risposta concreta che mette al primo posto la continuità dei servizi e la sicurezza dei cittadini, rimaste troppo a lungo ostaggio di continui rinvii.
Fa ben sperare che in Regione, almeno su questi servizi essenziali per le nostre comunità, gli Uffici riescano ad accelerare ciò che la Politica degli annunci sembra frenare.
Diamo quindi atto del lavoro svolto dalla struttura tecnica del Dipartimento Infrastrutture che, almeno in parte, dovrebbe finalmente sbloccare l’attuazione del piano straordinario di messa in sicurezza della viabilità provinciale approvato da quasi sette mesi”.