Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche 2026: al via il programma ufficiale

Matera e Milano, le prime tappe ufficiali della mostra evento itinerante Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche 2026, manifestazione promossa da Basilicata Today Aps.

Le nuove tappe della mostra e gli eventi si svolgeranno a partire dal 7 febbraio 2026, in locations di Enti, fiere, hotels e locations culturali , turistiche, commerciali e della ristorazione italiane, dove saranno allestite aree espositive e stand che presenteranno a visitatori e operatori del settore:

materiale editoriale,

pannelli fotografici,

opere d’arte e dell’artigianato tipico lucano,

esposizione e degustazione gratuita di eccellenze agroalimentari tipiche e biologiche, appartenenti al patrimonio storico, culturale, turistico, enogastronomico e ambientale Made in Basilicata.

In ogni tappa sarà allestito un open space gratuito a disposizione di Enti, associazioni, operatori del settore turistico, culturale, artistico e enogastronomico di Basilicata.

Inaugurazione ufficiale a Matera, il 7 febbraio, h.17 presso Dichio Garden Center (Borgo Venusio) e proseguirà ufficialmente:

dal 10 al 12 febbraio, in occasione di Bit Milano 2026, nello stand dell’Apt Basilicata;

in attività di ristorazione del capoluogo lombardo, dal 10 al 13 febbraio.

L’11 Febbraio, h.11 nel Ipsar Amerigo Vespucci Vespucci di Milano presentazione della manifestazione e degli eventi Itinerari e Agroalimentare di Basilicata, Arte e Food di Basilicata e Castelli di Basilicata e Wine con la partecipazione:

di rappresentanti di associazioni, operatori dei media, del settore turistico, ho.re.ca, culturale e agroalimentare di Basilicata, Calabria e Lombardia.

Ospite dell’evento la cantautrice lucana Serena Matù.

In programma colllegamenti in diretta degli eventi dal 10 al 12 febbraio, a partire dalle h.10 , su pagina facebook Itinerari e Agroalimentare d’Italia.

L’associazione Basilicata Today ringrazia per la gentile collaborazione la Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata, i comuni di Pisticci, Pomarico e Montalbano Jonico, le aziende del settore ho.re.ca e agroalimentari partecipanti.

Di seguito le locandine e i dettagli.