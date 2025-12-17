Matera: fervono i preparativi per la quarta edizione del Carnevale del Riciclo, un evento unico e coinvolgente che vede la partecipazione di tutti gli Istituti Comprensivi della città. I dettagli

“Oggi, 17 Dicembre 2025, si presenta alla stampa con grande entusiasmo la quarta edizione del Carnevale del Riciclo, un evento unico e coinvolgente che vede la partecipazione di tutti gli Istituti Comprensivi di Matera, della scuola paritaria Sacro Cuore, I.I.S. “Duni-Levi” Liceo Classico e Liceo Artistico, I.I.S. Turi – Morra, Istituto Professionale Alberghiero “A. Turi” – Istituto Tecnico Agrario “G. Briganti” – Convitto e Semiconvitto – Istituto Professionale “I. Morra” – Istituto Professionale “Da Vinci”.

Questo evento, giunto alla sua IV edizione, mira a promuovere la cultura del riciclo e la sostenibilità ambientale, coinvolgendo studenti e scolari di ogni età, insegnanti e famiglie in una giornata di divertimento e sensibilizzazione.

Ciascuna scuola, grazie alla sensibilità delle Dirigenti Scolastiche, delle professoresse e professori delle scuole secondarie di secondo grado, secondarie di primo grado, delle maestre delle primarie e dell’infanzia, e delle suore della Scuola Sacro Cuore, sta lavorando insieme ai referenti dell’azienda Cosp Tecno Service, dando un grande contributo alla realizzazione di questa magnifica ed unica manifestazione, di cui oggi è stata presentata la bozza della locandina magistralmente realizzata dagli studenti del corso di grafica del Liceo Artistico coordinati dal professor Giuseppe Palazzo.

Il Carnevale del Riciclo è un’opportunità per unire le forze e lavorare insieme per un futuro più verde e sostenibile.

Attraverso attività formative di didattica d’aula, ludiche, laboratori creativi e spettacoli, gli studenti hanno avuto la possibilità di esprimere la loro creatività e sensibilizzazione ambientale, realizzando opere d’arte, maschere e vestiti utilizzando materiali di riciclo, ed addirittura, abiti sartoriali come quelli creati delle stiliste di moda di I. Morra.

L’evento è anche l’occasione per promuovere e fare di Matera, la Città della Sostenibilità Ambientale, DESIDERIO ESPRESSO ALL’UNANIMITA’ DA TUTTE LE NOSTRE SCUOLE NEL MOMENTO DELLA SCELTA DEL TEMA DI QUESTO FIABESCO CARNEVALE.

Grazie al coinvolgimento delle Istituzioni locali, provinciali e regionali come l’Egrib, la nostra Azienda di gestione dei rifiuti COSP TECNO SERVICE, che da anni opera nella città di Matera, ha creduto ed investito risorse umane ed economiche attraverso una serie di percorsi di educazione ambientale rivolti per lo più alle scuole di ogni ordine e grado.

Gli istituti che parteciperanno sono i seguenti a cui va il nostro ringraziamento più grande.

I.C. BRAMANTE- TORRACA: DIRETTO DALLA DIRIGENTE MAGDA BERLOCO,

IC. FERMI: DIRETTO DALLA DIRIGENTE ISABELLA ABBATINO,

I.C. PASCOLI: DIRETTO DALLA DIRIGENTE CATERINA POLICARO,

I.C. SEMERIA – MINOZZI – FESTA: DIRETTO DALLA DIRIGENTE PAOLICELLI ANGELA.

ALLA SCUOLA PARITARIA SACRO CUORE DIRETTA DA SUOR DERI.

ALLO STAFF SCOLASTICO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

ALLO STAFF SCOLASTICO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO I.I.S. TURI-MORRA: DIRETTA DALLA DIRIGENTE CARMELINA GALLIPOLI

I.I.S. “DUNI-LEVI”: DIRETTA DALLA DIRIGENTE PATRIZIA DI FRANCO.

Scrivono gli organizzatori:

“Vi aspettiamo numerosi al Carnevale del riciclo per celebrare insieme la nostra città il 10 Febbraio (in caso di pioggia sarà posticipato l’evento al 12 Febbraio) al Parco del Castello.