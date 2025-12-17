L’Amministrazione comunale ringrazia la Asd Play Life Matera per gli eccellenti risultati ai Campionati Nazionali

L’Amministrazione comunale di Matera esprime il suo ringraziamento e le più vive congratulazioni alla società Asd Play Life Matera per gli straordinari risultati conseguiti nella competizione nazionale “Ginnastica in Festa – Winter Edition 2025”, tenutasi a Rimini.

Le quattro medaglie d’oro conquistate e gli ottimi piazzamenti ottenuti dagli atleti e dalle atlete della società materana rappresentano motivo di grande orgoglio per l’intera comunità e testimoniano l’elevato livello tecnico, l’impegno costante e la passione che la società, i tecnici e le famiglie dedicano quotidianamente alla crescita sportiva e personale dei giovani ginnasti.

L’Assessorato allo Sport, nel congratularsi con i quattro giovani campioni nazionali Gianvito Saliani, Raffaele Sardone, Elisabetta Cetera e Sharon Rospi, e agli altri ginnasti partecipanti Sara Scarano, Giorgia Simone, Giorgia Grieco, Bianca Balestra Foresta, Giorgia Veneziano e Mia Coronella, ribadisce il proprio sostegno al club guidato dalla professoressa Filomena Tralli, riconoscendone il fondamentale ruolo educativo, sociale e sportivo svolto sul territorio, nonché il valore della promozione dei principi di lealtà, disciplina e inclusione attraverso lo sport.

“I recenti successi ottenuti a questa storica manifestazione nazionale sono il frutto di un lavoro serio e appassionato che merita il massimo riconoscimento – afferma l’assessore allo sport Giuliano Paterino -. Siamo convinti che investire nello sport significhi investire nel benessere e nel futuro della nostra comunità.

Ringrazio atleti, i tecnici Filomena Tralli, Rosa Camerino, Daniele Loizzo e Antonella Feriozzi e dirigenti per aver portato in alto il nome di Matera, rinnovando i complimenti e augurando loro nuovi e prestigiosi traguardi sportivi per il futuro“.