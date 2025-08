Matera fa un passo avanti per garantire il benessere dei gatti randagi e delle colonie feline: questi gli ultimi aggiornamenti

Il Consiglio Comunale di Matera, nella seduta del 5 Agosto, ha approvato la mozione su “Riconoscimento delle colonie feline, istituzione di un’oasi felina e l’attuazione di politiche per il benessere animale nella città di Matera”, presentata dai consiglieri Domenico Bennardi (M5S), Marina Rizzi e Vincenzo Santochirico (Progetto Comune Matera).

Spiegano il Movimento 5 Stelle e Progetto Comune Matera in una nota:

“La mozione, partendo dalla diffusione di nuove sensibilità ed esigenze, impegna il Sindaco e le Giunta a avviare formalmente la procedura per il riconoscimento delle colonie feline presenti sul territorio comunale; sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’ASL e con l’Ordine dei Medici Veterinari per garantire sterilizzazioni gratuite e servizi veterinari continuativi; individuare un’area comunale da destinare a “Oasi felina”, per accogliere, curare e proporre in adozione gatti randagi malati, feriti o non rimettibili; prevedere un contributo comunale annuale per il funzionamento dell’Oasi felina; favorire convenzioni con cliniche veterinarie e farmacie, per assicurare un servizio di Pronto Soccorso veterinario; pianificare un miglioramento e incremento delle aree di sgambamento per cani in città; promuovere progetti di educazione civica e sensibilizzazione rivolti a scuole, famiglie e cittadini, incentrati sul rispetto e la cura degli animali.

Presentando la mozione, la consigliera Marina Rizzi ha affermato:

“abbiamo dunque la possibilità, approvando questa mozione, di coniugare ascolto dei cittadini, interpretare un tema etico, come si conviene ad una città come Matera, che della cultura ha fatto una bandiera identitaria, gestire efficacemente una tematica igienica sanitaria nel nostro territorio senza gravare in modo significativo sulle casse comunali”.

Il consigliere Bennardi, nel rivendicare il ruolo di indirizzo del Consiglio, ha richiamato l’attenzione sull’importanza del rapporto con l’ASM e con il mondo del volontariato, rivolgendo a quest’ultimo un particolare plauso per la preziosa attività svolta.

Nel corso del dibattito i consiglieri proponenti hanno avuto modo di conoscere l’attività già intrapresa dall’assessore Buccico, esprimendo apprezzamento per essa così come per la disponibilità all’accoglimento delle indicazioni della mozione.

Anche per questo ha stupito il voto contrario del sindaco e di parte della sua coalizione, sicché la mozione è stata approvata a maggioranza.

Ma fortunatamente per il benessere animale conta quello che si fa per favorirlo e la mozione approvata sicuramente va in questa direzione”.