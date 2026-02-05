Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026: “rafforza il ruolo della Basilicata nel panorama mediterraneo ed europeo”

“Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, un riconoscimento che conferma il ruolo della città dei Sassi come luogo simbolo di incontro, confronto e cooperazione tra i popoli del Mediterraneo.

Dopo l’esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, la città consolida la propria vocazione internazionale, ponendosi al centro di un progetto fondato su cultura, dialogo interculturale e inclusione sociale.

In un contesto segnato da profonde tensioni geopolitiche, Matera rappresenta un modello di dialogo e di costruzione della pace attraverso la cultura, valorizzando il proprio patrimonio storico e umano e rafforzando il ruolo della Basilicata nel panorama mediterraneo ed europeo”.

Queste le parole di Gianuario Aliandro, Consigliere regionale FI.