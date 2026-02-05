A Pisticci commemorazioni dedicate alla frana di Sant’Apollonia

Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale intende onorare il ricordo della tragica frana avvenuta nella notte di Santa Apollonia, il 9 febbraio 1688, e delle donne e degli uomini che in quella frana persero la vita.
𝗟𝘂𝗻𝗲𝗱ì 𝟵, 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟬.𝟯𝟬 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹’𝗔𝗯𝗯𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗹𝗲, sarà celebrata una 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮 in suffragio. Al termine della celebrazione ci si muoverà in corteo per deporre una corona di fiori sul monumento dedicato alle vittime della frana, eretto all’interno del cimitero di
Pisticci.
A concludere le manifestazioni commemorative, 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵.𝟯𝟬 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, si terrà il 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗢𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗧𝗲𝗯𝗮𝗶𝗱𝗲.
L’ensemble, sotto la direzione del Maestro Cosimo Maraglino, interpreterà un programma musicale pensato per accompagnare il pubblico in un percorso di raccoglimento e riflessione da dedicare al tema della memoria.