Matera: dopo le cure amorevoli dei volontari, falchi grillai pronti a spiccare il volo! I dettagli

Sabato 9 agosto alle ore 12 saranno rilasciati 25 falchi grillai (Falco naumanni) curati e riabilitati presso il CRAS Centro Recupero Animali Selvatici della Riserva Naturale Regionale di San Giuliano.

La località di rilascio è nel Parco della Murgia Materana nel piazzale soprastante la Chiesa Rupestre Madonna delle Vergini nel Parco Regionale della Murgia Materana.

Grazie alla collaborazione di numerosi cittadini, della Polizia Locale di Matera, di Montescaglioso e Ferrandina e dell’associazione ANPANA è stato possibile far pervenire al CRAS numerosi grillai bisognosi di cure di cui alcuni sono stati già rilasciati o reinseriti, secondo una procedura consolidata, in cassette nido per consentirne l’adozione da parte di coppie selvatiche che allevavano altri pulli.

Entro la metà di settembre, prima dell’inizio della migrazione autunnale, altri esemplari saranno rilasciati dopo lo sviluppo completo e il raggiungimento dell’autonomia.

Infatti, il Falco naumanni sverna principalmente in Africa subsahariana, in particolare nell’area compresa tra il Sahel e il Sudafrica.

Al rilascio dei grillai, programmato da Matteo Visceglia del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici), sarà presente anche il presidente del Parco, Giobanni Mianulli.

L’evento è aperto alla partecipazione della comunità.

