Ad Aliano una notte di musica, cultura e tradizione: iniziative fino all’alba. L’evento

Il 10 agosto, piazza San Luigi Gonzaga ad Aliano sarà il luogo di incontro per una notte di musica, cultura e tradizione.

L’evento “Radici e tradizioni nella Notte Bianca di Aliano” offrirà un viaggio tra musica, prodotti autentici e concerto all’alba, che promette di essere un’esperienza unica e indimenticabile.

La serata inizierà alle ore 20.30 con la degustazione dei prodotti autentici del territorio, a cura del comitato feste San Luigi Gonzaga.

I visitatori potranno assaggiare i piatti tipici della cucina locale e scoprire i prodotti artigianali della zona.

La notte sarà animata da una serie di concerti di musica dal vivo, con artisti di alto livello che si esibiranno sul palco di piazza San Luigi Gonzaga.

Il programma prevede l’esibizione di Gioacchino Fittipaldi che canta De Andre nell’ambito di Fenice Live Maledetto Tour 2025, Sauro Folk, Mirko Gisonte e I Tarantolati di Tricarico.

La lunga notte si concluderà all’alba di lunedì con un omaggio a Ennio Morricone, con il concerto del Hathor Plectrum Quartet, che si esibirà nell’anfiteatro dei Calanchi alle ore 5.30.

Sarà un momento di grande emozione e suggestione, con la musica che si fonderà con la bellezza del paesaggio.

Afferma il sindaco Luigi De Lorenzo:

“Il 10 agosto sarà una notte speciale per Aliano perchè vogliamo celebrare le nostre radici e le nostre tradizioni, attraverso la musica, la cultura e la degustazione dei prodotti autentici del territorio.

Sarà una notte lunga e intensa che proseguirà fino all’alba di lunedì, e che promette di essere un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i partecipanti”.

Di seguito la locandina con i dettagli.