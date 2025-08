Matera, disinfestazione degli olmi cittadini: ecco giorni e orari

Il Comune di Matera rende noto alla cittadinanza che:

“nella notte fra il 7 agosto e l’8 agosto 2025, dalle ore 23:45 alle ore 02:30, il Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani, attraverso ditta specializzata, provvederà ad effettuare opportuno trattamento fitosanitario su tutte le alberature di olmo presenti in città.

La cura si rende necessaria per contenere il proliferare dell’insetto Galerucella luteola che in questi ultimi anni ha fortemente debilitato gli olmi cittadini.

Il trattamento sarà effettuato con l’impiego di prodotto autorizzato dal Ministero della Salute, a base di piretro sintetico.

Saranno interessate dai trattamenti tutti i parchi, le vie e piazze cittadine in cui sono radicati gli olmi.

Elenco non esaustivo delle vie cittadine trattate:

aree interne rione Serra Venerdì, viale delle Nazioni Unite, viale Europa, Largo De Gasperi, via Lazazzera, via Manzoni, Rione Villa Longo (via Venezia e aree interne), piazza Vittorio Veneto, via Dante, via Aldo Moro, via Nenni, Via Matteotti, via Cappelluti”.