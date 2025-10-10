Matera: danneggiata un’opera dedicata alla insurrezione del popolo materano. I dettagli

“A Matera nei pressi della casa comunale una delle sette installazioni, opera di Vittorio Basaglia e dedicata alla insurrezione del popolo materano del 21 settembre 1943, è stata ritrovata danneggiata.

Cosa che ha fatto subito pensare a qualche atto vandalico generico e/o di stampo politico.

Dalle ricostruzioni della stampa che si è recata sul posto e da notizie diramate dall’amministrazione cittadina, a seguito della verifica delle videocamere, sembrerebbe che si sia trattato di un mero cedimento della struttura, alquanto ammalorata e quindi degradata.

Pertanto, facendo affidamento sulle notizie pervenute, salvo che ulteriori accertamenti non rilevino atti che al momento sarebbero esclusi, si chiede alla amministrazione cittadina di procedere al ripristino dell’opera e a profondere un controllo e una attenzione maggiore ai siti che testimoniano il valore civile, patriottico ed antifascista della città di Matera”.

Così scrive Carmela La Padula, Presidente provinciale ANPI di Matera.