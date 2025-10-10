Fascicolo sanitario elettronico: “Questo riconoscimento rappresenta un risultato di grande valore per la Basilicata”. I dettagli

La Regione Basilicata è stata insignita di una menzione d’onore nel contest nazionale “Comunicazione e Formazione innovativa sul FSE 2.0”, promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il riconoscimento, consegnato nel corso dell’evento “L’Innovazione del Sistema Sanitario Nazionale” svolto l’8 ottobre 2025 a Roma, è stato attribuito per le attività di Formazione e Comunicazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0), con cui la Regione Basilicata ha dimostrato un forte impegno nell’adeguare il sistema sanitario regionale agli strumenti e ai linguaggi dell’era digitale, puntando su trasparenza, accessibilità e innovazione.

I progetti in gara sono stati valutati da una commissione composta da rappresentanti di Agenas, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Dipartimento per la Trasformazione Digitale, sulla base di cinque criteri chiave: rilevanza e impatto, innovazione e creatività, trasferibilità e scalabilità, fattibilità e sostenibilità a lungo termine, engagement e feedback.

Ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico:

“Questo riconoscimento rappresenta un risultato di grande valore per la Basilicata e conferma la bontà del percorso che abbiamo intrapreso nel campo della sanità digitale.

L’innovazione tecnologica, quando è accompagnata da una comunicazione chiara, partecipata e orientata ai cittadini, diventa un potente strumento di inclusione e di miglioramento della qualità dei servizi.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 non è soltanto un progetto informatico: è una leva strategica di cittadinanza digitale che consente di rendere il sistema sanitario più trasparente, efficiente e vicino alle persone.

Stiamo investendo con determinazione nel rinnovamento dei processi, nella formazione del personale e nella diffusione di una cultura digitale che metta il cittadino al centro.

Questa menzione d’onore ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore convinzione nel percorso di innovazione e modernizzazione della sanità lucana, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR e con la nostra visione di una sanità pubblica sempre più accessibile, equa e sostenibile.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al dirigente dell’ufficio PNRR e Sanità Digitale della Regione Basilicata, Nicola Mazzeo e a tutti i componenti dell’ufficio che hanno lavorato con competenza e dedizione a questo progetto”.