Matera, Consulta Giovanile: aperte le iscrizioni. L’incontro per saperne di più

Il Comune di Matera apre ufficialmente i termini per l’iscrizione alla Consulta Giovanile, con la pubblicazione di un apposito avviso pubblico rivolto ai giovani del territorio.

I contenuti dell’avviso e le modalità di iscrizione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 9 febbraio alle ore 11 nella Sala Mandela del Comune.

All’incontro coi giornalisti parteciperanno il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Casino, che presenteranno obiettivi, funzioni e opportunità offerte dalla Consulta Giovanile, strumento di partecipazione attiva e confronto tra i giovani e l’amministrazione comunale.

L’incontro rappresenterà un momento di informazione e approfondimento rivolto alla stampa e alla cittadinanza interessata.

Di seguito la locandina con i dettagli.