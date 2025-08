A Matera, presso il Rione Sassi, durante i servizi di prevenzione e controllo del territorio, nel centro storico, gli Agenti delle Volanti hanno soccorso un giovane esemplare di Falco Grillaio, specie protetta, incastrato tra la ruota e il passa ruota di un’auto in sosta.

L’animale, spaventato e non in grado di volare, è stato messo in sicurezza e consegnato al Comando della Polizia Locale per il tracciamento del proprietario, tramite anello identificativo.