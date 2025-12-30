Matera, “CantiAmo il Natale”: i Cantori Materani portano gioia e tradizione natalizia in queste due chiese

Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 19,45 nella Chiesa Sant’Agnese a Matera e lunedì 5 gennaio alle ore 19,30 nella Chiesa Maria SS.Addolorata a Matera sono in programma due concerti dal titolo “CantiAmo il Natale” canti della tradizione popolare natalizia nel mondo proposti dall’Associazione Corale dei Cantori Materani Aps, diretti da Alessandra Barbaro, con Vincenzo Labarbuta alla tastiera e Giuseppe Mattia Larato alla fisarmonica.

Il programma comprende un repertorio di canti polifonici costituito da brani di celeberrime armonie provenienti dalla più bella tradizione natalizia italiana e internazionale. Canti dalle melodie natalizie che parlano di speranza, di pace e di comunità e che rappresentano una delle tradizioni più antiche e sentite del periodo del natale nel mondo.

Nascono come espressione di gioia, fede e condivisione, emozioni che ci riportano all’infanzia, al senso di appartenenza e alla magia di un tempo in cui la musica diventa linguaggio universale.

Le voci armoniose del coro accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale capace di toccare il cuore e regalare speranza, musica che dona e unisce.

Durante il concerto del 5 gennaio, sarà effettuata una raccolta fondi in favore dell’Associazione di volontariato “Io sto con Te” che persegue il bene comune, in un’ottica di inclusione e di equità sociale.

Il concerto è parte integrante del cartellone musicale “CantiAmo Matera”, proposto alla città dall’Associazione Corale Cantori Materani Aps, con la realizzazione, durante il 2025, di circa 15 eventi.

Il Cartellone gode del patrocinio dell’Associazione Basilicata Cori e del patrocinio del Comune di Matera.

Ingresso gratuito.