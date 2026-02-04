Matera, cade una grossa branca di un albero per le forti raffiche di vento: l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale

La sicurezza dei cittadini prima di tutto.

È per questo motivo che l’Amministrazione comunale è intervenuta con urgenza in via Sicilia, dove nella giornata odierna una grossa branca di un albero alto è caduta a causa delle forti raffiche di vento.

L’amministrazione racconta l’accaduto:

“L’episodio ha reso necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, che hanno effettuato un primo sopralluogo per mettere in sicurezza l’area.

E considerato che gli alberi interessati ricadono su un suolo di proprietà dell’ATER, sul posto sono intervenuti anche gli agronomi del Comune e dell’ATER per una valutazione tecnica approfondita delle condizioni delle alberature.

Dalle verifiche è emersa una situazione di rischio legata alla presenza di altri alberi potenzialmente pericolosi, anche alla luce delle condizioni meteo avverse e del loro previsto peggioramento.

Per prevenire ulteriori episodi e garantire l’incolumità di residenti e passanti, si è quindi deciso di procedere all’abbattimento di questi altri alberi compromessi.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza, via Sicilia è stata chiusa al traffico e resterà interdetta fino al completamento degli interventi e alla totale messa in sicurezza dell’area.

L’Amministrazione comunale, con il rammarico dovuto all’abbattimento di qualsivoglia alberatura e consapevole dei disagi che tali operazioni possono comportare, sottolinea tuttavia come si tratti di interventi indispensabili per la tutela della sicurezza pubblica, ringraziando i cittadini per la collaborazione e la comprensione”.