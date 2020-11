Coronavirus Matera: attivati i numeri telefonici per le famiglie in quarantena!

Il Comune di Matera, in collaborazione con la Croce Rossa e le associazioni di protezione civile, ha attivato un numero telefonico di assistenza dedicato esclusivamente alle persone positive al Covid-19 poste isolamento o sottoposte al provvedimento di quarantena obbligatoria.

Dal Lunedì al Sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 è a disposizione il numero 0835 262706 attraverso il quale le persone Covid positive possono ricevere assistenza per il reperimento e la consegna di farmaci e ausili sanitari, di beni alimentari e di prima necessità, e per informazioni sulle modalità di conferimento e confezionamento dei rifiuti.

L’assessore con delega alla Sicurezza, Raffaele Tantone, afferma:

“Le situazioni di fragilità a cui far fronte in questo frangente sono diverse, rispetto alle quali il Comune ha trovato l’ampia disponibilità e la collaborazione della Croce Rossa e dei volontari delle associazioni di protezione civile che partecipano al Centro operativo comunale (Coc)”.

Tantone, inoltre, spiega che il Comune ha chiesto alla Regione di dare seguito a quanto stabilito nel corso della riunione in Prefettura, affinché “si dia seguito alla manifestazione d’interesse, pubblicata dall’Ufficio Protezione civile il 26 ottobre scorso, dedicata all‘individuazione di strutture ricettive da destinare a Covid Hotel”, cioè le strutture dedicate ad accogliere i soggetti paucisintomatici e asintomatici, oltre che gli operatori sanitari che lavorano a stretto contatto con il virus e che non sono nelle condizioni di vivere nel proprio domicilio in condizioni di sicurezza per i propri familiari.

L’assessore Tantone, infine, volge un:

“ringraziamento al comitato SOS Basilicata e a Giuseppe Vulpis per aver elaborato e consegnato all’Amministrazione comunale una proposta per la realizzazione di questo tipo di accoglienza.

L’idea progettuale è frutto di mesi di studi e della collaborazione di esperti del settore sanitario.

Il risultato finale è un vero e proprio vademecum che potrà aiutare e indirizzare le istituzioni nella scelta e realizzazione di Covid Hotel quanto mai utili in questo momento di emergenza sanitaria”.

