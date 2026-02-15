Matera, all’Ospedale Madonna delle Grazie continuano gli straordinari domenicali contro le liste d’attesa

Continua l’impegno dell’ASM per garantire risposte più rapide ai cittadini e ridurre le liste di attesa.
Anche oggi, in via straordinaria, sono state effettuate, all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, visite ed esami nelle seguenti specialità: Risonanza Magnetica, Cardiologia, Medicina, Eco Doppler, Ortopedia, Endoscopia digestiva.
Un ringraziamento da parte della Direzione Strategica dell’ASM a tutto il personale sanitario che, anche di domenica, contribuisce con professionalità e dedizione a migliorare l’accesso alle cure.