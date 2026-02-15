Ancora una nuova truffa su WhatsApp! Fate attenzione. Anche a voi è arrivato questo messaggio?

Il Codacons lancia un allarme su una nuova ondata di truffe che sta circolando su WhatsApp e che potrebbe coinvolgere un numero crescente di cittadini su tutto il territorio nazionale.

La cosiddetta “truffa della ballerina” si presenta con un messaggio apparentemente innocuo: l’invito a votare una presunta ballerina o a sostenere una ragazza in un concorso online.

Il messaggio proviene spesso da un contatto conosciuto, circostanza che rende la frode particolarmente credibile e insidiosa.

Cliccando sul link e inserendo un codice di verifica ricevuto sul proprio telefono, l’utente consente inconsapevolmente ai truffatori di impossessarsi del proprio account.

Una volta sottratto il profilo, questo viene utilizzato per diffondere ulteriormente il raggiro o per contattare amici e parenti della vittima.

“Si tratta di un meccanismo subdolo che sfrutta la fiducia tra contatti e trasforma un semplice messaggio in un potenziale furto di identità digitale – dichiara Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons. – La rapidità di diffusione di questo schema dimostra quanto sia necessario rafforzare la consapevolezza dei cittadini sui rischi connessi alla sicurezza digitale”.

Il Codacons invita alla massima prudenza e ricorda che i codici di verifica personali non devono mai essere condivisi con terzi.

“La prevenzione resta il principale strumento di difesa: occorre prestare attenzione ai link sospetti e non comunicare mai dati personali o codici di accesso. Solo così è possibile contenere la diffusione di queste frodi”. – conclude Tanasi.